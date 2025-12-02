Saveurs en scène – P’tite conf’ : la nutrition sportive par Moana Caquelin-Cabel Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 24 janvier 2026, 11h00 tout public, réservation www.ploeren.bzh

Découvrez l’impact de la nutrition sur la performance et récupération lors d’une conférence ludique. Moana Caquelin Cabel, conseillère certifiée, vous guide vers de meilleures habitudes alimentaires.

La nutrition sportive, c’est l’impact de l’alimentation sur les performances physiques et la récupération. Lors d’une petite conférence ludique avec quizz et échanges, découvrez comment améliorer votre pratique grâce à une nutrition adaptée. Moana Caquelin Cabel, Plougoumelenoise et conseillère certifiée, vous guide vers de meilleures habitudes alimentaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T12:00:00.000+01:00

1

https://www.ploeren.bzh/agenda/ptite-conf-la-nutrition-sportive/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan