Saveurs en scène – Rencontre gourmande et dessinée avec Loïc Sénan (auteur) et Xavier Dubois (éditeur) Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Samedi 24 janvier 2026, 10h00 tout public, entrée libre

Découvrez cafés bio de Krogen à Ploeren et plantes aromatiques d’Edulis : torréfaction éthique, dégustations et tisanes aux saveurs originales. Tout public, entrée libre.

Le café est bien plus qu’une simple boisson ; c’est une expérience sensorielle qui commence bien avant que la tasse ne touche vos lèvres. De la cerise à la tasse, chaque étape est cruciale pour un café de qualité. La société Krogen, basée à Ploeren, est spécialisée dans les cafés 100 % bio et équitables. Les fondateurs Alexis Motte et Anthony Boucard, torréfacteurs, vous invitent à découvrir leur engagement éthique, leurs choix et la vie du café à travers ses étapes de transformation. Amateurs de bon café et curieux, une dégustation vous attend.

Et ce n’est pas tout ! A côté de ses légumes et petits fruits, le producteur de jeunes plants Patrice Bourdel d’Edulis, situé route de Mériadec à Ploeren, cultive aussi des plantes aromatiques connues ou originales comme le thé de l’immortalité, la sauge ananas ou encore l’artémisia cola. Venez découvrir leurs vertus et goûter les tisanes.

Espace culturel Le Triskell – Ploeren