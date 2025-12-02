Saveurs en scène – Rencontre gourmande et dessinée avec Loïc Sénan (auteur) et Xavier Dubois (éditeur) Médiathèque de Ploeren – Le Triskell Ploeren Samedi 17 janvier 2026, 16h00 tout public, entrée libre

Loïc Sénan dédicace « Blazenn, un road trip gourmand à travers la Bretagne » entre BD documentaire et livre de cuisine. Découvrez les chefs étoilés qui réinventent la gastronomie bretonne aujourd’hui.

Loïc Sénan sera en dédicace pour sa bande dessinée « Blazenn*, un road trip gourmand à travers la Bretagne » (éditions La Nouvelle Bleue). Entre bande dessinée documentaire et livre de cuisine illustré, il nous présente des chefs étoilés qui font la cuisine bretonne d’aujourd’hui.

_Blazenn signifie « saveurs » en breton._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T18:00:00.000+01:00

Médiathèque de Ploeren – Le Triskell médiathèque ploeren Ploeren 56880 Morbihan