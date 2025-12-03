Saveurs en scène – Spectacle repas « Entre lien et chou » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 17 janvier 2026, 19h00 Tout public, réservation www.ploeren.bzh, Prix d’entrée : apportez votre légume de saison lavé et épluché (si besoin…)

Marmite collective, conte épique de « La Soupe au caillou » et dégustation conviviale. Puis veillée musicale, contes et chants pour célébrer la solidarité. Spectacle joyeux et gourmand ! Sur réservation

Une grande marmite où chacun y met ce qu’il a apporté. On débouche une bouteille et on s’installe. Les odeurs montent… Les artistes nous embarquent dans leur version épique et trépidante du conte de « La Soupe au caillou » pendant que la soupe cuisinée collectivement mijote. Un conte populaire au message humaniste de solidarité, d’altruisme et de générosité !

Après la dégustation, c’est la veillée : une invitation à se laisser entraîner de nouveau par une musique, un conte, un chant, un refrain, un poème, une rengaine… Un spectacle joyeux qui rend hommage à la curiosité et la convivialité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T21:30:00.000+01:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan