[Saveurs en Veyle] Rôtisserie de poulets de Bresse AOP Vonnas
dimanche 11 octobre 2026 · Vonnas
Informations pratiques
Vonnas
[Saveurs en Veyle] Rôtisserie de poulets de Bresse AOP
Place Ferdinand de Béost Vonnas Ain
Tarif : 17 – 17 – 32 EUR
17 € : le demi-poulet/ 32 € le poulet entier
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 11:00:00
fin : 2026-10-11 12:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Vente de poulets de Bresse AOP rôtis sur place au feu de bois par les producteurs Ghislaine et Eric Déroche dans le cadre de l’événement Saveurs en Veyle organisé par la communauté de communes de la Veyle.
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Place Ferdinand de Béost Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Sale of Bresse AOP chickens roasted on-site over a wood fire by producers Ghislaine and Eric Déroche as part of the « Saveurs en Veyle » event organized by the Veyle Community of Municipalities.
L’événement [Saveurs en Veyle] Rôtisserie de poulets de Bresse AOP Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle
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