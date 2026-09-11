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AGENDA · Vonnas

Saveurs en Veyle Vonnas

samedi 10 octobre 2026 · Vonnas

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Centre village
Ville
01540 Vonnas
Département
Ain
Tarif

Vonnas

Saveurs en Veyle

Centre village Vonnas Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Saveurs en Veyle, le rendez-vous gastronomique et culturel !
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Centre village Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

« Saveurs en Veyle, » the culinary and cultural event!

L’événement Saveurs en Veyle Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle

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