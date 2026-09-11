Informations pratiques

Vonnas

Saveurs en Veyle

Centre village Vonnas Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Saveurs en Veyle, le rendez-vous gastronomique et culturel !

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Centre village Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

« Saveurs en Veyle, » the culinary and cultural event!

L’événement Saveurs en Veyle Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle