AGENDA · Vonnas
Saveurs en Veyle Vonnas
samedi 10 octobre 2026 · Vonnas
Informations pratiques
Vonnas
Saveurs en Veyle
Centre village Vonnas Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Saveurs en Veyle, le rendez-vous gastronomique et culturel !
.
Centre village Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
« Saveurs en Veyle, » the culinary and cultural event!
L’événement Saveurs en Veyle Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle
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