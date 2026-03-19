Saveurs et savoir-faire à la croisée des talents à Campus MaN Domaine du croisil Champignelles

Saveurs et savoir-faire à la croisée des talents à Campus MaN

Domaine du croisil CAMPUS MANA Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 12:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Depuis sa création, le Campus Mana s’engage activement pour la promotion de l’artisanat et des métiers d’art sur notre territoire.

Notre centre de formation a déjà accueilli 58 formations et a accompagné 420 apprenants. À ce jour, 189 apprenants sont d’ores et déjà inscrits pour l’année 2026, témoignant du dynamisme et de l’attractivité de nos parcours.

La Puisaye recense plus de 150 artistes et artisans d’art, faisant de notre territoire un véritable vivier de savoir-faire et de talents. C’est pourquoi, le 25 avril prochain, nous souhaitons aller plus loin en proposant la première édition de Saveur et savoir-faire à la croisée des talents à Campus MaNa

Pour cet évènement, notre ambition n’est pas seulement d’ouvrir les portes du Campus Mana, mais d’ouvrir celles de la Puisaye et de ses alentours à un public large et varié, afin de faire découvrir la richesse de nos métiers et de nos savoir-faire.

Nous souhaiterions faire de cette journée un temps fort d’échanges, de rencontres et de partage, en mettant à l’honneur les artisans, artistes et producteurs du territoire.

Au programme visites, expositions, démonstrations et initiations

Restauration sur place dès 12h

Nous espérons vous voir nombreux pour pouvoir construire ensemble cette belle journée. .

Domaine du croisil CAMPUS MANA Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté administration@campusmana.com

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English : Saveurs et savoir-faire à la croisée des talents à Campus MaN

L’événement Saveurs et savoir-faire à la croisée des talents à Campus MaN Champignelles a été mis à jour le 2026-03-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !