SAVEURS ÉTOILÉES LES NOCTURNES LOU BELVESTIT Magalas mercredi 30 juillet 2025.

Route de Fouzilhon Magalas Hérault

Début : 2025-07-30

fin : 2025-08-07

2025-07-30 2025-07-31 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-27

Dans le calme d’un soir d’été, au cœur des vignes baignées de lumière, Lou Belvestit vous ouvre ses portes pour un moment suspendu, entre nature, terroir et art de vivre.

Venez profiter d’une assiette à partager de charcuteries et de fromages affinés, accompagnée des vins du domaine ou de jus de fruits. Une visite de la cave vous plongera dans l’univers du vignoble, entre passion et tradition.

Route de Fouzilhon Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 21 59 contact@loubelvestit.com

English :

In the calm of a summer evening, in the heart of vineyards bathed in light, Lou Belvestit opens its doors to you for a moment suspended between nature, terroir and the art of living.

Enjoy a shared plate of mature charcuterie and cheeses, accompanied by estate wines or fruit juices. A visit to the cellar will plunge you into the world of the vineyard, where passion and tradition go hand in hand.

German :

In der Ruhe eines Sommerabends, inmitten der lichtdurchfluteten Weinberge, öffnet Lou Belvestit seine Türen für einen Moment der Stille zwischen Natur, Region und Lebenskunst.

Genießen Sie einen Teller mit reifen Wurst- und Käsesorten, begleitet von den Weinen des Weinguts oder Fruchtsäften. Bei einem Besuch des Weinkellers tauchen Sie in die Welt des Weinbergs ein, zwischen Leidenschaft und Trad

Italiano :

Nella calma di una sera d’estate, nel cuore dei vigneti inondati di luce, Lou Belvestit vi apre le porte per un momento sospeso tra natura, terroir e arte di vivere.

Venite a gustare un piatto condiviso di salumi e formaggi stagionati, accompagnato dai vini della tenuta o da succhi di frutta. Una visita alla cantina vi farà immergere nel mondo della vigna, dove passione e tradizione vanno di pari passo.

Espanol :

En la calma de una tarde de verano, en el corazón de los viñedos bañados por la luz, Lou Belvestit le abre sus puertas para un momento suspendido entre la naturaleza, el terruño y el arte de vivir.

Venga a degustar un plato compartido de charcutería y quesos curados, acompañado de vinos de la finca o zumos de frutas. Una visita a la bodega le sumergirá en el mundo del viñedo, donde pasión y tradi

