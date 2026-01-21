Saveurs gauloises cuisiner, boire et manger chez les Arvernes | Musée de Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche
Saveurs gauloises cuisiner, boire et manger chez les Arvernes | Musée de Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche samedi 7 février 2026.
Saveurs gauloises cuisiner, boire et manger chez les Arvernes | Musée de Gergovie
Plateau de Gergovie Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie La Roche-Blanche Puy-de-Dôme
Tarif : – – 5 EUR
De 7 à 25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 13:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Quels plats étaient servis à la table de Vercingétorix ? Comment les ingrédients étaient-ils conservés et transformés ? L’exposition Saveurs gauloises interroge nos représentations sur l’un des aspects essentiels de la vie des Gaulois l’alimentation
.
Plateau de Gergovie Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 60 16 93 contact@musee-gergovie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What dishes were served at Vercingetorix’s table? How were ingredients preserved and processed? The Gallic Flavors exhibition explores our perceptions of one of the key aspects of Gaulish life: food
L’événement Saveurs gauloises cuisiner, boire et manger chez les Arvernes | Musée de Gergovie La Roche-Blanche a été mis à jour le 2026-01-21 par Clermont Auvergne Volcans