Saveurs gauloises cuisiner, boire et manger chez les Arvernes | Musée de Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche

Saveurs gauloises cuisiner, boire et manger chez les Arvernes | Musée de Gergovie

Plateau de Gergovie Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie La Roche-Blanche Puy-de-Dôme

Tarif : – – 5 EUR

De 7 à 25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 13:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Quels plats étaient servis à la table de Vercingétorix ? Comment les ingrédients étaient-ils conservés et transformés ? L’exposition Saveurs gauloises interroge nos représentations sur l’un des aspects essentiels de la vie des Gaulois l’alimentation

.

Plateau de Gergovie Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 60 16 93 contact@musee-gergovie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What dishes were served at Vercingetorix’s table? How were ingredients preserved and processed? The Gallic Flavors exhibition explores our perceptions of one of the key aspects of Gaulish life: food

L’événement Saveurs gauloises cuisiner, boire et manger chez les Arvernes | Musée de Gergovie La Roche-Blanche a été mis à jour le 2026-01-21 par Clermont Auvergne Volcans