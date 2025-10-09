Saveurs sauvages entre sel et tourbe Saveurs d’octobre Saint-Lyphard

512 la Butte de Bombardant Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-10-09 10:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-09 2025-10-19

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Entre Sel et Tourbe vous propose une journée Saveurs sauvages entre sel et tourbe.

L’atelier

Partez à la découverte des trésors comestibles de la nature ! Algues, coquillages, plantes des marais salants et de Brière… Une journée entre sel et tourbe, entre cueillette et cuisine, pour transformer et partager un repas gourmand au cœur de la presqu’île.

Durée :

1 journée

Informations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme. Prévoir son pique-nique pour le repas du midi.

Mais les Saveurs d’octobre, c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise. .

512 la Butte de Bombardant Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 18 47 03 93 entreselettourbe@gmail.com

L’événement Saveurs sauvages entre sel et tourbe Saveurs d’octobre Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44