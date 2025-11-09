Saveurs & semences paysannes ! salle polyvalente Thuré Thuré
salle polyvalente Thuré rue du vieux palais thuré Thuré Vienne
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Le rendez-vous des saveurs locales et de la biodiversité revient à Thuré (86)
Dimanche 9 novembre 2025
De 10h à 17h30 Salle des fêtes et halle des sports
Entrée 3€ (à partir de 13 ans)
Saveurs & Semences Paysannes, c’est
✨ Des animations, ateliers et dégustations
Des producteurs, paysans boulangers et restaurateurs locaux
De délicieux produits à découvrir et à emporter
️ Un repas sur réservation (18 € adulte 10 € enfant) au 06 59 23 93 66
Venez célébrer la richesse de nos semences, le goût du local et la convivialité paysanne !
Organisé par Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes
Thuré (86) à deux pas de Châtellerault
Infos 06 59 23 93 66 | ✉️ [contact.cbd.pc@gmail.com](mailto:contact.cbd.pc@gmail.com) .
salle polyvalente Thuré rue du vieux palais thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 23 93 66 contact.cbd.pc@gmail.com
