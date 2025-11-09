Saveurs & semences paysannes ! salle polyvalente Thuré Thuré

Saveurs & semences paysannes !

Le rendez-vous des saveurs locales et de la biodiversité revient à Thuré (86)

Dimanche 9 novembre 2025

De 10h à 17h30 Salle des fêtes et halle des sports

Entrée 3€ (à partir de 13 ans)

Saveurs & Semences Paysannes, c’est

✨ Des animations, ateliers et dégustations

Des producteurs, paysans boulangers et restaurateurs locaux

De délicieux produits à découvrir et à emporter

️ Un repas sur réservation (18 € adulte 10 € enfant) au 06 59 23 93 66

Venez célébrer la richesse de nos semences, le goût du local et la convivialité paysanne !

Organisé par Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes

Thuré (86) à deux pas de Châtellerault

Infos 06 59 23 93 66 | ✉️ [contact.cbd.pc@gmail.com](mailto:contact.cbd.pc@gmail.com) .

