Saveurs végétales L’atelier des Chefs – Lyon Lyon

Saveurs végétales Vendredi 3 octobre, 12h15 L’atelier des Chefs – Lyon Métropole de Lyon

Prix préférentiel de 31 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 39 €).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T12:15:00 – 2025-10-03T13:15:00

Fin : 2025-10-03T12:15:00 – 2025-10-03T13:15:00

En 1h, cuisinez l’essentiel : un plat et une entrée ou un dessert, pour un moment de détente ô combien gourmand.

Au menu :

– Tartare de légumes et poires croquants au cumin, tuile au parmesan

– Papillote minute de tomate, feta, pignons au poivre de Timut et crumble sésame à la fleur de sel

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331449/saveurs-vegetales/

L'atelier des Chefs – Lyon 8 rue St Nizier, 69002 Lyon Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

