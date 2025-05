Savez-vous parler chien ? – Châteauroux, 11 juin 2025 14:00, Châteauroux.

Que vous craigniez les chiens ou que vous les aimiez trop, PECCRAM est fait pour vous ! Présenté uniquement aux classes de CP des quartiers Saint-Jean et Beaulieu depuis septembre 2024, ce Programme d’Éducation à la Connaissance du Chien et au Risque d’Accident par Morsure est enfin proposé à tous. Il a pour but de vous permettre d’adopter les bons gestes face à un chien afin d’éviter les accidents.

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74

Whether you fear dogs or love them too much, PECCRAM is made for you!

Ob Sie nun Angst vor Hunden haben oder sie zu sehr lieben, PECCRAM ist genau das Richtige für Sie!

Che abbiate paura dei cani o che li amiate troppo, PECCRAM è fatto per voi!

Tanto si temes a los perros como si los quieres demasiado, PECCRAM está hecho para ti

