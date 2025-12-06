Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Savez-vous planter une haie ?  Montholier Jura

Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Venez nous aider à replanter une ancienne haie sur une prairie du Conservatoire exploitée par Adrien à Montholier.

Les oiseaux des espaces agricoles bocagers, comme la pie-grièche écorcheur, vous diront merci !

Dégustation de produit laitiers et bio offerts par la Mamellerie et repas tiré du sac.

A partir de 8 ans.
Reporté au Mercredi 17 Décembre en cas de mauvais temps.
Inscription indispensable (place limitées)   .

Montholier 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91  animation@cen-franchecomte.org

