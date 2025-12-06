Savez-vous planter une haie ? Montholier
Savez-vous planter une haie ? Montholier samedi 6 décembre 2025.
Jura
Savez-vous planter une haie ? Montholier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez nous aider à replanter une ancienne haie sur une prairie du Conservatoire exploitée par Adrien à Montholier.
Les oiseaux des espaces agricoles bocagers, comme la pie-grièche écorcheur, vous diront merci !
Dégustation de produit laitiers et bio offerts par la Mamellerie et repas tiré du sac.
A partir de 8 ans.
Reporté au Mercredi 17 Décembre en cas de mauvais temps.
Inscription indispensable (place limitées) .
Montholier 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91 animation@cen-franchecomte.org
English : Savez-vous planter une haie ?
German : Savez-vous planter une haie ?
Italiano :
Espanol :
L’événement Savez-vous planter une haie ? Montholier a été mis à jour le 2025-03-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA