Savez-vous récolter les asperges ? Ferme des Sables Blancs Cachen

Savez-vous récolter les asperges ?

Ferme des Sables Blancs 1395 Route de Lencouacq Cachen Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-29

Elles pointent le bout de leur nez, signe que la saison de l’asperge est bien lancée ! Venez donc en famille découvrir la récolte des asperges blanches des Landes à la Ferme des Sables Blancs.

Départ de la visite à 10h30.

Réservation conseillée.

Elles pointent le bout de leur nez, signe que la saison de l’asperge est bien lancée ! Venez donc en famille découvrir la récolte des asperges blanches des Landes à la Ferme des Sables Blancs.

Départ de la visite à 10h30.

Réservation conseillée. .

Ferme des Sables Blancs 1395 Route de Lencouacq Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

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English : Savez-vous récolter les asperges ?

The asparagus season is well underway! Bring the whole family to discover the Landes white asparagus harvest at the Ferme des Sables Blancs.

Tours depart at 10am and 11:30am.

Reservations recommended.

L’événement Savez-vous récolter les asperges ? Cachen a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Landes d’Armagnac