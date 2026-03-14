Savez-vous récolter les asperges ? Ferme des Sables Blancs Cachen
Savez-vous récolter les asperges ? Ferme des Sables Blancs Cachen mercredi 15 avril 2026.
Savez-vous récolter les asperges ?
Ferme des Sables Blancs 1395 Route de Lencouacq Cachen Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-29
Elles pointent le bout de leur nez, signe que la saison de l’asperge est bien lancée ! Venez donc en famille découvrir la récolte des asperges blanches des Landes à la Ferme des Sables Blancs.
Départ de la visite à 10h30.
Réservation conseillée.
Elles pointent le bout de leur nez, signe que la saison de l’asperge est bien lancée ! Venez donc en famille découvrir la récolte des asperges blanches des Landes à la Ferme des Sables Blancs.
Départ de la visite à 10h30.
Réservation conseillée. .
Ferme des Sables Blancs 1395 Route de Lencouacq Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31
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English : Savez-vous récolter les asperges ?
The asparagus season is well underway! Bring the whole family to discover the Landes white asparagus harvest at the Ferme des Sables Blancs.
Tours depart at 10am and 11:30am.
Reservations recommended.
L’événement Savez-vous récolter les asperges ? Cachen a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Landes d’Armagnac