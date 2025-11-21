SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie 36ème édition Parc des Expositions Marseille

SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie 36ème édition

Du vendredi 21 au lundi 24 novembre 2025 à 10h.

Fermé mardi, mercredi et jeudi.

Du vendredi au dimanche de 10h à 20h

Lundi de 10h à 18h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

L’édition d’automne de SAVIM MARSEILLE 36ème édition, 450 producteurs sur 14.000m² , se positionne aujourd’hui comme le salon de référence en France et en Europe avec le salon du goût de Turin.

Un salon authentique qui respecte un public à la recherche de produits sains et de grande qualité gustative.



Depuis sa création SAVIM MARSEILLE n’a cessé de croître avec une progression constante de 5 à 10% de visiteurs selon les années (en dehors de la période covid en 2020 et 21, bien évidemment)



SAVIM c’est également le premier salon BIO du sud de la France avec plus de 100 producteurs en bio ou biodynamie à l’édition automne. A cela il convient d’ajouter une cinquantaine de producteurs labélisés en HVE. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The autumn edition of SAVIM MARSEILLE 36th edition, 450 producers on 14,000m², is now positioned as the benchmark trade show in France and Europe along with the Turin Taste Show.

German :

Die Herbstausgabe von SAVIM MARSEILLE 36. Ausgabe, 450 Produzenten auf 14.000m² , positioniert sich heute als die Referenzmesse in Frankreich und in Europa zusammen mit der Geschmacksmesse in Turin.

Italiano :

L’edizione autunnale di SAVIM MARSEILLE, la 36ª, con 450 produttori su 14.000 m², si è affermata come il salone di riferimento in Francia e in Europa, insieme al Salone del Gusto di Torino.

Espanol :

La edición de otoño de SAVIM MARSEILLE, la 36ª, con 450 productores en 14.000 m², se ha consolidado como el salón de referencia en Francia y en Europa, junto con el Salón del Gusto de Turín.

