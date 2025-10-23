SAVIM salon authentique des vins et de la gastronomie 24è édition printemps 2026 Parc des Expositions Marseille
SAVIM salon authentique des vins et de la gastronomie 24è édition printemps 2026 Parc des Expositions Marseille vendredi 27 mars 2026.
Du vendredi 27 au lundi 30 mars 2026 de 10h à 20h.
Lundi de 10h à 18h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-03-27 10:00:00
fin : 2026-03-30 20:00:00
2026-03-27
L’édition d’e printemps de SAVIM MARSEILLE 24ème édition, 240 exposants.
Un salon authentique qui respecte un public à la recherche de produits sains et de grande qualité gustative. .
Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The spring edition of SAVIM MARSEILLE 24th edition, 240 exhibitors.
German :
L’édition d’e printemps de SAVIM MARSEILLE 24. Ausgabe, 240 Aussteller.
Italiano :
L’edizione primaverile di SAVIM MARSEILLE 24a edizione, 240 espositori.
Espanol :
La edición de primavera de SAVIM MARSEILLE 24ª edición, 240 expositores.
