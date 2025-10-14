Savoir décrypter les étiquettes alimentaires Centre Socioculturel de Saint-Dizier Saint-Dizier

Savoir décrypter les étiquettes alimentaires Mardi 16 décembre, 09h00 Centre Socioculturel de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription (gratuite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-16T09:00:00+01:00 – 2025-12-16T11:00:00+01:00

Fin : 2025-12-16T09:00:00+01:00 – 2025-12-16T11:00:00+01:00

Atelier tout public pour :

apprendre à analyser les emballages et étiquettes de produits alimentaires (additifs, labels, logos, nutriscore…)

savoir différencier les informations nutritionnelles essentielles des mentions marketing.

Centre socioculturel, 9 bis rue Marcel Thil, 52100 Saint-Dizier

Pensez à apporter des emballages alimentaires que vous consommez pour les exercices pratiques.

Centre Socioculturel de Saint-Dizier 9 rue Marcel Thil 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 79 88

