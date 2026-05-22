Savoir-faire au rendez-vous les tambours de Jadhyane Les tambours de Jadhyane La Chapelle-Aubareil

La Chapelle-Aubareil

Savoir-faire au rendez-vous les tambours de Jadhyane

Les tambours de Jadhyane 137 Lotissement des Brugues Basses La Chapelle-Aubareil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

10h-12h. 10h-12h. Louisa vous expliquera les différentes étapes de création d’un tambour ainsi que ce qui l’a motivée à en fabriquer. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. Gratuit

Les tambours de Jadhyane le rythme qui réveille l’essence

Soyez les bienvenus dans l’univers du tambour ancestral et du son primitif !!

Depuis plus de 15 ans, Louisa Vinciarelli crée des tambours chamaniques en tannant elle-même les peaux et en créant les cadres en bois, de façon écologique et traditionnelle.

Elle travaille les peaux de cerf, biche, cheval, bison et chèvre et propose une gamme de tambours allant de 30 cm à 1 mètre de diamètre.

Au menu Louisa vous expliquera les différentes étapes de création d’un tambour ainsi que ce qui l’a motivée à en fabriquer, une histoire datant de 15 ans en arrière et dont le point de départ fut un voyage au Québec…

Vous verrez de très belles pièces récemment fabriquées comme par exemple un gros tambour de cérémonie sur pieds, quelques tambours en bison, en chèvre et cheval, ainsi que des hochets…

Peut-être oserez-vous en tester un ? .

Les tambours de Jadhyane 137 Lotissement des Brugues Basses La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Savoir-faire au rendez-vous les tambours de Jadhyane

10h-12h. 10h-12h. Louisa will explain the different stages in creating a drum and what motivated her to make one. Bookings required at the Tourist Office. Free

L’événement Savoir-faire au rendez-vous les tambours de Jadhyane La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère