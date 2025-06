Savoir faire au rendez-vous Maison Tricard (abajours) – Le Bugue 24 juin 2025 11:00

Dordogne

Savoir faire au rendez-vous Maison Tricard (abajours) 40 Grand rue Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

11h. Venez découvrir les secrets de fabrication d’abat-jours uniques. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère. Gratuit

Poussez la porte de la Maison Tricard et plongez dans l’univers lumineux d’un atelier artisanal pas comme les autres. Nadège vous accueille chaleureusement au cœur de son espace de création, où tissus, parchemins et armatures prennent vie entre ses mains expertes. Vous découvrirez les secrets de fabrication d’abat-jours uniques, mêlant savoir-faire traditionnel et touches contemporaines. C’est aussi l’occasion d’échanger autour de ses inspirations, de voir des pièces en cours de création, et de partager sa passion le temps d’une visite découverte.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère. .

40 Grand rue

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

English : Savoir faire au rendez-vous Maison Tricard (abajours)

11h. Come and discover the secrets of making unique lampshades. Reservations required at the Lascaux-Dordogne, Vézère Valley Tourist Office. Free

German : Savoir faire au rendez-vous Maison Tricard (abajours)

11h. Entdecken Sie die Geheimnisse der Herstellung von einzigartigen Lampenschirmen. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Lascaux-Dordogne, Vézère-Tal erforderlich. Kostenlos

Italiano :

11h. Venite a scoprire i segreti della realizzazione di paralumi unici. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo di Lascaux-Dordogne, Valle della Vézère. Gratuito

Espanol : Savoir-faire au rendez-vous Maison Tricard (abajours)

11h. Venga a descubrir los secretos de la fabricación de pantallas únicas. Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo de Lascaux-Dordogne, Valle de la Vézère. Gratis

