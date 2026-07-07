Informations pratiques

Montignac-Lascaux

Savoir-faire au rendez-vous osier la vie atelier de vannerie

Impasse du calvaire Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 19:30:00

Date(s) :

2026-07-16

18h 19h30. Venez découvrir l’ atelier de vannerie Osier La Vie, découvrir les créations et différentes étapes de fabrication, partager un moment de convivialité. 4 pers max. Participation libre et consciente

J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir mon univers artisanal lors des portes ouvertes de mon atelier.

Pendant cette journée, vous pourrez visiter l’atelier, découvrir mes créations et les différentes étapes de fabrication, échanger autour de mon savoir-faire et partager un moment convivial.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère.

4 personnes maximum .

Impasse du calvaire Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Savoir-faire au rendez-vous osier la vie atelier de vannerie

6pm 7:30pm. Come and discover the Osier La Vie basketry workshop, see the creations and the different stages of production, and share a moment of conviviality. 4 pers max. Free, conscious participation

L’événement Savoir-faire au rendez-vous osier la vie atelier de vannerie Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère