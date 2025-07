Savoir-faire au rendez-vous Piments et moutardes du Périgord La plaine champ redon Thonac

15h. Entrez dans les coulisses de la production de piments et moutardes du Périgord. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. Gratuit

Christophe et Andréa sont producteurs et vendeurs de produits gastronomiques régionaux. Ils élaborent leurs recettes avec soin et exigence, des produits dérivés du piment cultivés par eux-mêmes, de la moutarde artisanale, ainsi que diverses gourmandises aux multiples saveurs…

Découvrez la petite boutique, avec vue sur le laboratoire, proposant des produits faits maison et avec amour ainsi que le champ de piment du Périgord. Vous pourrez les voir travailler et confectionner les produits. Vous souhaitez vous faire plaisir ou faire plaisir, tout en ayant une démarche de consommation locale, vous êtes au bon endroit ! Venez faire le plein de gourmandises ! Christophe et Andréa se feront une joie de pouvoir parler avec vous de leur travail et de leurs valeurs !

Réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

La plaine champ redon D706 Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

English :

15h. Go behind the scenes of the production of Périgord peppers and mustards. Bookings required at the Tourist Office. Free

German : Savoir-faire au rendez-vous Piments et moutardes du Périgord

15h. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Produktion von Piment und Senf aus dem Périgord. Mit Reservierung beim Office de Tourisme. Kostenlos

Italiano :

15h. Scoprite il dietro le quinte della produzione di peperoncini e mostarde del Périgord. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo. Gratuito

Espanol : Savoir-faire au rendez-vous Piments et moutardes du Périgord

15h. Descubra los entresijos de la producción de chiles y mostazas del Périgord. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo. Gratis

