14h. Venez découvrir les coulisses d’un studio d’enregistrement unique en Dordogne. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. Gratuit

Venez découvrir les coulisses d’un studio d’enregistrement de 200 m² unique en Dordogne. Nous vous proposons une visite insolite du studio où vous découvrirez unmatériel de pointe, des instruments de grande qualité. Pascal vous partagera toutson savoir sur la production de musique, sur les particularités de son studio et surtoutes les activités qui en découlent. Embarquez dans une visite unique en son genre !

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

La Peletie Miossac

Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

English : Savoir-faire au rendez-vous Sphere Studio

14h. Come behind the scenes of a recording studio unique in the Dordogne. Reservations required at the Tourist Office. Free

German : Savoir-faire au rendez-vous Sphere Studio

14h. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines in der Dordogne einzigartigen Aufnahmestudios. Reservierung beim Office de Tourisme erforderlich. Kostenlos

Italiano :

14h. Scoprite il dietro le quinte di uno studio di registrazione unico in Dordogna. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo. Gratuito

Espanol : Savoir-faire au rendez-vous Sphere Studio

14h. Descubra los entresijos de un estudio de grabación único en Dordoña. Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo. Gratis

