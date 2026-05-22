Mauzens-et-Miremont

Savoir-faire au rendez-vous Sphère Studio

La Peletie Miossac Mauzens-et-Miremont Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

14h. Venez découvrir les coulisses d’un studio d’enregistrement unique en Dordogne. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. Gratuit

Venez découvrir les coulisses d’un studio d’enregistrement de 200 m² unique en Dordogne. Nous vous proposons une visite insolite du studio où vous découvrirez un matériel de pointe, des instruments de grande qualité. Pascal vous partagera tout son savoir sur la production de musique, sur les particularités de son studio et surtout les activités qui en découlent. Embarquez dans une visite unique en son genre !

6 personnes maximum.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

La Peletie Miossac Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Savoir-faire au rendez-vous Sphère Studio

14h. Come behind the scenes of a recording studio unique in the Dordogne. Reservations required at the Tourist Office. Free

L’événement Savoir-faire au rendez-vous Sphère Studio Mauzens-et-Miremont a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère