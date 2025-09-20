Savoir-faire de l’écomusée Écomusée de Marquèze Sabres

Savoir-faire de l’écomusée Écomusée de Marquèze Sabres samedi 20 septembre 2025.

Savoir-faire de l’écomusée 20 et 21 septembre Écomusée de Marquèze Landes

L’Écomusée de Marquèze ouvre ses portes avec un accès gratuit pour tous, sans réservation. Accès au quartier de Marquèze par le train de l’Écomusée, consultez les horaires sur notre site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Deux jours de démonstrations, d’ateliers et de rencontres autour des savoir-faire traditionnels et de l’architecture locale !

Tout au long du week-end, découvrez les démonstrations de nos associations partenaires qui contribuent à la vie de l’écomusée, et participez à des ateliers interactifs sur l’architecture proposés par notre équipe.

️ Samedi 20 septembre

Atelier architecture : initiation à la fabrication de torchis

Présence de l’apiculteur – à la découverte du miel et des abeilles

Démonstration du forgeron – un métier d’autrefois toujours fascinant

Dimanche 21 septembre

Atelier architecture

Tissage et patrimoine – techniques et mémoire

Vannerie – l’art de tresser le végétal

Présence de l’apiculteur – à la découverte du miel et des abeilles

Tourneur sur bois – la magie du geste

Lous Cigalouns de Mourseuns – Échassiers et danse folklorique landaise l’après-midi !

Un événement convivial pour petits et grands, entre tradition, patrimoine vivant et création artistique.

www.marqueze.fr

Écomusée de Marquèze Route de Solférino, 40630 Sabres Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 24 73 37 40 http://www.marqueze.fr [{« link »: « http://www.marqueze.fr »}] L’écomusée de Marquèze propose un voyage dans l’histoire des Landes de Gascogne à travers la reconstitution, en plein air, d’un authentique quartier landais du XIXe siècle.

Deux jours de démonstrations, d’ateliers et de rencontres autour des savoir-faire traditionnels et de l’architecture locale !

© Titouan Thibault Maisse – PNRLG