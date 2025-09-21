Savoir-faire : découverte d’un atelier de sculpture sur bois précieux Atelier Roger Douville Canville-les-Deux-Églises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de l’atelier Roger Douville, association de sculpteurs sur bois précieux (Ebène, Iroko, Gaïac, Palissandre, Doussié, Oeil Vermeil, Bois de Rose, Bois de Violette, Zingana, Hêtre, Tilleul, Chêne, Noyer, Prunier, If, Buis, Poirier). Exposition d’oeuvres. Démonstration de sculptures et dialogue avec les sculpteurs.

Atelier Roger Douville Impasse Roger Douville, 76560 Canville-les-Deux-Églises Canville-les-Deux-Églises 76560 Seine-Maritime Normandie

