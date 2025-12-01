Savoir-faire d’exception coutellerie, bijoux et scrimshaw à Saint-Renan

Espace culturel Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez me voir au Marché de Noël de Saint-Renan

Je suis Coutelier Forgeron sur Lanildut.

En plus des couteaux que je propose, je forge aussi de petites pièces (bijoux, tire-bouchon, décapsuleur, porte-clés, etc ….).

Je suis également scrimshander (le scrimshaw est une technique artistique traditionnelle de dessins sur des matières telles que l’ivoire de mammouth, faux ivoire, os de bovin, …. Historiquement, le scrimshaw était populaire parmi les marins qui gravaient des motifs décoratifs sur des dents de cachalot ou des os de baleine pendant leurs longs voyages en mer pour les vendre à leur retour). Je fais donc des scrimshaws sur les manches des couteaux que je fabrique, je créé également des petits bijoux et autres. .

Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 7 84 27 13 43

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Savoir-faire d’exception coutellerie, bijoux et scrimshaw à Saint-Renan Saint-Renan a été mis à jour le 2025-11-24 par OT IROISE BRETAGNE