Informations pratiques

Hagetmau

Savoir-faire landais et Design

237 Rue Thiers Hagetmau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-18

Pendant près de 2 semaines, Hagetmau devient la capitale du design dans les Landes avec Savoir-Faire Landais × Design, une exposition organisée par CASMAU dans le cadre de la France Design Week.

Du 18 au 30 septembre 2026, Hagetmau devient la capitale du design dans les Landes avec Savoir-Faire Landais × Design, une exposition organisée par CASMAU dans le cadre de la France Design Week. Designers reconnus, jeunes talents et huit manufactures d’ameublement landaises se réunissent pour célébrer le design fabriqué en Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, CASMAU est fier d’organiser la seule exposition officielle labellisée France Design Week dans les Landes.

Pendant près de deux semaines, Savoir-Faire Landais × Design investit un espace d’exposition au cœur de Hagetmau pour raconter une histoire unique : celle de la rencontre entre le design contemporain et le savoir-faire des manufactures d’ameublement landaises.

Ne manquez pas la journée portes ouvertes du samedi 19 septembre de 10h à 17h, en présence des artisans du collectif Casmau. .

237 Rue Thiers Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@casmau.fr

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English : Savoir-faire landais et Design

For nearly two weeks, Hagetmau will become the design capital of the Landes region with « Savoir-Faire Landais %D7 Design, » an exhibition organized by CASMAU as part of France Design Week.

L’événement Savoir-faire landais et Design Hagetmau a été mis à jour le 2026-09-11 par Landes Chalosse