Savoir-faire : réhabiliter le bâti ancien avec la terre crue : un sol en terre vivant et résilient La Tourasse Sanilhac-Sagriès

Savoir-faire : réhabiliter le bâti ancien avec la terre crue : un sol en terre vivant et résilient La Tourasse Sanilhac-Sagriès vendredi 19 septembre 2025.

Savoir-faire : réhabiliter le bâti ancien avec la terre crue : un sol en terre vivant et résilient 19 et 20 septembre La Tourasse Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:+ – 2025-09-19T18:45:00+

Fin : 2025-09-20T18:+ – 2025-09-20T18:45:00+

Construire en terre crue

Visite et explication des travaux réalisés dans la Tourasse en terre crue.

Projection et conférence.

Intervenante: Alexandra Hajek et Valérie Tref

La Tourasse Place de l’Église, 30700 Sanilhac-Sagriès Sanilhac-Sagriès 30700 Gard Occitanie 0679925776 https://latourasse.com La Tourasse est la tour donjon du château originel de Sanilhac.

Elle date du XII e siècle et abrite un pigeonnier remarquable.

Abandonnée pendant plusieurs décennies, elle sort de l’ombre depuis quelques années. Labellisée par la Fondation du Patrimoine en 2022, lauréate du prix “Patrimoine et tourisme local” décerné par la Fondation Airbnb en 2023, elle est en cours de sauvegarde et de restauration.

Sa propriétaire, céramiste et ancienne historienne œuvre activement à la faire connaître et à la remettre en lumière.

À terme, la Tourasse se destine à devenir un lieu d’art, de culture et de transmission. Parking juste en face de la Tourasse, allée des Aubépines

Construire en terre crue

© alexandra hajek