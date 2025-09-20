Savoir-faire séculaire réinventé dans un écrin historique Hôtel de la Dentelle Brioude

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans un monument historique du 15eme siècle, le patrimoine ancien cotoie les savoir-faire réinventés.

Venez découvrir l’Hotel de la Dentelle, Le Cluny Polychrome de Brioude et les oeuvres contemporaines de notre équipe ainsi que des 37 exposants de « Dentelles de laine ».

Hôtel de la Dentelle 29 rue du 4 septembre, 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33471748002 https://www.hoteldeladentelle.com/fr/ https://www.facebook.com/hoteldeladentellebrioude Atelier d’art, Centre de Formation, Exposition, Boutique. Le berceau du Cluny Polychrome de Brioude. Dentelle aux fuseaux. Fondé par Odette Arpin, Meilleur Ouvrier de France, en 1986. Parking à 5 minutes. Entrée payante sauf événements spéciaux. Accessible aux personnes en situation de handicap.

(c) Photo Mathias Cazin – dentelle Ninon Crochu – HDLD