Savoir nager Saint-Saud-Lacoussière

Savoir nager Saint-Saud-Lacoussière samedi 5 juillet 2025 11:00:00.

Savoir nager

Etang Saint-Saud-Lacoussière Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 11:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Nous apprendrons les règles de sécurité et d’hygiène afin de comprendre les enjeux de l’autonomie dans la baignade. Bébés, enfants adultes. Sur réservation.

Nous apprendrons les règles de sécurité et d’hygiène afin de comprendre les enjeux de l’autonomie dans la baignade. Bébés, enfants adultes. Sur réservation. .

Etang Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 87 01

English : Savoir nager

We’ll learn the rules of safety and hygiene to understand the importance of autonomy in swimming. Babies, children and adults. Reservations required.

German : Savoir nager

Wir lernen die Sicherheits- und Hygieneregeln kennen, um zu verstehen, was es bedeutet, beim Baden selbstständig zu sein. Babys, Kinder Erwachsene. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Impareremo le regole di sicurezza e di igiene per aiutarvi a capire l’importanza dell’indipendenza quando nuotate. Neonati, bambini e adulti. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Savoir nager

Aprenderemos las normas de seguridad e higiene para ayudarte a comprender la importancia de la independencia a la hora de nadar. Bebés, niños y adultos. Es necesario reservar.

L’événement Savoir nager Saint-Saud-Lacoussière a été mis à jour le 2025-06-27 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin