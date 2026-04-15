SAVOIR ROULER A VELO, Cessenon-Sur-Orb, Cessenon-sur-Orb

SAVOIR ROULER A VELO 6 – 27 mai, certains mercredis Cessenon-Sur-Orb HERAULT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T09:30:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T09:30:00+02:00 – 2026-05-27T14:00:00+02:00

Dans le cadre du mois de Mai à Vélo, participe à un cycle de 3 demi-journées pour apprendre à circuler à vélo en toute sécurité. Inscription réservée aux enfants inscrits au centre de loisirs, avec participation aux 3 dates. Pour les enfants de 8 à 11 ans

Les dates

Mercredi 6 mai – 9h30 / 12h00 Mercredi 20 mai – 9h30 / 12h00 Mercredi 27 mai – 9h30 / 14h00

Pique-nique le dernier jour Belle surprise de fin de cycle !

Le programme en 3 étapes

1️⃣ Maîtriser les bases techniques du vélo / 2️⃣ Découvrir la mobilité en milieu sécurisé / 3️⃣ Circuler en situation réelle sur la voie publique.

Matériel

Tu peux venir avec ton vélo et ton casque ! Un diagnostic sécurité sera réalisé. Possibilité de prêt de vélo si besoin.

INSCRIPTION : ACCUEIL DE LOISIRS PLANETE ORB – CESSENON-SUR-ORB / 503 chemin de la Tuilerie – 34460 Cessenon-Sur-Orb

Cessenon-Sur-Orb 503 chemin de la Tuilerie Cessenon-sur-Orb 34460 HERAULT Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mobilites@cc-sud-herault.fr »}]

Participe à un cycle de 3 demi-journées pour apprendre à circuler à vélo en toute sécurité. Inscription réservée aux enfants inscrits au centre de loisirs, avec participation aux 3 dates.