Savoir rouler et Remise en selle, Preux au bois, Preux-au-Bois

Savoir rouler et Remise en selle Dimanche 24 mai, 09h00 Preux au bois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

L’idée est de promouvoir la pratique du vélo durant tout le mois de mai, en mettant en place le savoir rouler avec l’école du village et des atéliers remise en selle pour les séniors afin de pouvoir organiser une randonnée en forêt de mormal intergénérationnelle avec en clotûre un repas collectif à la salle des fêtes.

Preux au bois 1 rue du village 59288 PREUX AU BOIS Preux-au-Bois 59288 Nord Hauts-de-France

Initiation au savoir rouler avec l’école du village et la remise en selle des séniors avec l’initiation au VAE.