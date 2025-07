Savoir s’orienter en montagne et jeu d’orientation nocturne Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09 20:00:00

2025-08-09

Savoir lire une carte IGN, comprendre un topo de randonnée et s’orienter efficacement sont des compétences essentielles pour toute sortie en montagne. Cette soirée vous apprendra à mieux utiliser les outils d’orientation et se terminera par une mise en pratique ludique en ville !

Au programme :

Lire et interpréter une carte IGN 1:25 000

Techniques d’orientation et repérage sur le terrain

Comprendre et utiliser les topos de randonnée en ligne

Jeu d’orientation nocturne pour mettre en pratique les apprentissages

Intervenants Julien DELGA

Un atelier aussi pratique qu’amusant, pour développer ses compétences en navigation en pleine nature ! .

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

Knowing how to read an IGN map, understand a hiking guide and orient yourself efficiently are essential skills for any mountain outing. This evening will teach you how to make the best use of orientation tools, and will end with a fun practical session in town!

German :

Eine IGN-Karte lesen zu können, ein Wandertopo zu verstehen und sich effizient zu orientieren sind wesentliche Fähigkeiten für jede Bergtour. An diesem Abend werden Sie lernen, wie Sie die Orientierungshilfen besser nutzen können, und am Ende werden Sie sie spielerisch in der Stadt anwenden!

Italiano :

Saper leggere una carta IGN, comprendere una guida escursionistica e orientarsi in modo efficace sono abilità essenziali per qualsiasi uscita in montagna. Questa serata vi insegnerà a utilizzare al meglio gli strumenti di orientamento e si concluderà con un modo divertente per metterli in pratica in città!

Espanol :

Saber leer un mapa IGN, entender una guía de senderismo y orientarse eficazmente son habilidades esenciales para cualquier salida a la montaña. Esta velada te enseñará a aprovechar al máximo las herramientas de orientación, ¡y terminará con una divertida forma de ponerlas en práctica en la ciudad!

