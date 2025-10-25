Savoirs des druides et sorcières magie verte Puygiron
Savoirs des druides et sorcières magie verte
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
de 6 à 15 ans
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
2025-10-25
Entre cueillette et flacon, nous explorerons l’univers fascinant des druides, sorcières et guérisseuses d’autrefois, leurs rituels, symboles et remèdes naturels.
Parking public, à côté du stade de football Puygiron 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
We’ll explore the fascinating world of the druids, witches and healers of the past, their rituals, symbols and natural remedies.
German :
Zwischen Sammeln und Fläschchen erforschen wir die faszinierende Welt der Druiden, Hexen und Heilerinnen von einst, ihre Rituale, Symbole und natürlichen Heilmittel.
Italiano :
Tra la raccolta e l’imbottigliamento, esploriamo l’affascinante mondo dei druidi, delle streghe e dei guaritori di un tempo, i loro rituali, simboli e rimedi naturali.
Espanol :
Entre la recolección y el embotellado, exploramos el fascinante mundo de los druidas, brujos y curanderos de antaño, sus rituales, símbolos y remedios naturales.
