Savoirs et mystères des druides La Forêt-Fouesnant

Savoirs et mystères des druides La Forêt-Fouesnant jeudi 18 septembre 2025.

Savoirs et mystères des druides

Espace Paradis La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 19:30:00

fin : 2025-09-18 21:30:00

Date(s) :

2025-09-18

L’auteur et chercheur Bernard Rio est l’invité de cette soirée. Il présentera son tout dernier livre, paru aux éditions Vega / Trédaniel. Ouvrage dans lequel il dévoile les bases d’un enseignement millénaire. Ces philosophes professaient l’immortalité de l’âme, croyaient à un monde infini et à un temps cyclique…

Pour celles et ceux qui le souhaitent, il dédicacera son livre, autour d’un pot, à l’issue de la soirée … .

Espace Paradis La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 30 80 32 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Savoirs et mystères des druides La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant