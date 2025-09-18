Savoirs et mystères des druides La Forêt-Fouesnant
Espace Paradis La Forêt-Fouesnant Finistère
Début : 2025-09-18 19:30:00
fin : 2025-09-18 21:30:00
2025-09-18
L’auteur et chercheur Bernard Rio est l’invité de cette soirée. Il présentera son tout dernier livre, paru aux éditions Vega / Trédaniel. Ouvrage dans lequel il dévoile les bases d’un enseignement millénaire. Ces philosophes professaient l’immortalité de l’âme, croyaient à un monde infini et à un temps cyclique…
Pour celles et ceux qui le souhaitent, il dédicacera son livre, autour d’un pot, à l’issue de la soirée … .
Espace Paradis La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 30 80 32 95
