Savoirs Pluriels

Qu’est-ce qu’un repas qui fait du bien ?

Et si un repas était bien plus qu’une question de nutrition ?

Pour cette première édition du cycle « Savoirs Pluriels », nous vous invitons à explorer une question universelle et intime : qu’est-ce qu’un repas qui fait du bien ?

Un repas peut nourrir le corps… mais aussi apaiser, rassembler, rappeler des souvenirs ou créer du lien. Il est à la croisée de savoirs multiples : culturels, sociaux, scientifiques, émotionnels.

Au menu

Entrée en matière – Expérience particpative

Un temps pour explorer, à partir des objets apportés, les histoires, les émotions et les savoirs qu’ils portent. Guidée par une proposition artistique, cette première séquence invite chacun·e à participer et à révéler ce que ces objets racontent de nos rapports au “repas qui fait du bien”.

Mettre les pieds dans le Plat – Conversation ouverte

Un temps pour échanger et questionner collectivement ce qui fait du bien dans un repas : dimensions culturelles, sociales, émotionnelles ou encore liées à la santé. Une discussion nourrie par Lucile Marty, docteure en Nutrition et Science du Comportement ainsi qu’une diversité de regards et ouverte à toutes les voix.

Dessert, la cerise sur le gâteau – Témoignage

Un temps pour découvrir, à travers un récit de pratique, comment se fabrique concrètement un “repas qui fait du bien”. Une plongée dans les coulisses d’un métier de l’alimentation et dans les savoirs qu’il mobilise et transmet avec Sophie Lawson, fondatrice de Mam’Ayoka.

À propos de « Savoirs Pluriels »

Ce cycle, coorganisé par le Réseau Université de la Pluralité et la Maison de la Conversation, explore la diversité des savoirs qui traversent nos vies : savoirs scientifiques, d’expérience, culturels ou sensibles.

Dans un monde en mutation, où les connaissances évoluent et se confrontent, il s’agit de créer des espaces pour les faire dialoguer, sans les hiérarchiser.

Un projet porté par deux structures complémentaires

La maison de la Conversation est un lieu de vie du 18e arrondissement de Paris qui a pour ambition de sortir les citoyens et les citoyennes de l’isolement, de passer des liens forts, ceux de l’entre soi, pour développer les liens faibles, ceux de l’ouverture, en les faisant se rencontrer et discuter, de créer des réseaux sociaux humains (mais des vrais, sans écrans), c’est-à-dire des espaces et des temps gratuits où la rencontre s’opère dans l’ouverture et la confiance avec des personnes que l’on ne rencontrerait pas autrement.

Le Réseau Université de la Pluralité (U+) est une association à portée internationale, basée en France, qui expérimente des dispositifs de prospective créative et collective pour l’émergence de futurs encapacitants, justes et durables.

Références de projets :

– Projet européen The Future Is Now: Futures Literacy for Youth– WTFutures – Youth on Climate Futures

– Le cycle de conférences Imaginisations

Date

Jeudi 16 avril

Horaires

19h à 20h30

Tarif

Gratuit

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Explorer ce qui fait du bien dans un repas: partagez vos histoires, échangez des savoirs et vivez une expérience conviviale et participative

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/savoirs-pluriels-quest-ce-quun-repas-qui-fait-du-bien-tickets-1985828135410?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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