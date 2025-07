SAVON AU NATUREL Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

SAVON AU NATUREL Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne mercredi 30 juillet 2025.

SAVON AU NATUREL

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

La confection de savon n’aura plus de secret pour les petits.

Inscription obligatoire .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

English :

The making of soap will no longer hold any secrets for the little ones.

German :

Die Herstellung von Seife wird für die Kleinen kein Geheimnis mehr sein.

Italiano :

La preparazione del sapone non avrà segreti per i più piccoli.

Espanol :

Hacer jabón no tendrá secretos para los más pequeños.

L’événement SAVON AU NATUREL Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-07-03 par Point d’accueil Sucé sur Erdre