Savonnerie artisanale Rougemont-le-Château

Territoire de Belfort

Début : 2025-08-21 10:00:00

2025-08-21

Présentation du laboratoire artisanal de la Savonnerie Bulle Ethique. Justine Ducroz expliquera le procédé de fabrication de sa gamme de savons constitués en majorité de matières premières locales et biologiques. Savons à l’huile de Chanvre, aux laits de chèvre, d’avoine et de cire d’abeille, au miel, savon de vaisselle, vous trouverez forcément votre bonheur.

A partir de 16 ans.

Inscription obligatoire .

Rougemont-le-Château 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

