Savonnerie des Monédières Démonstration Fabrication de savons Bar
Savonnerie des Monédières Démonstration Fabrication de savons Bar lundi 13 juillet 2026.
Bar
Savonnerie des Monédières Démonstration Fabrication de savons
Lieu dit Ceaux Bar Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03
Faire découvrir les secrets de la fabrication artisanale du savon par saponification à froid .
Lieu dit Ceaux Bar 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 07 45 06 emilie@savonneriedesmonedieres.fr
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English : Savonnerie des Monédières Démonstration Fabrication de savons
L’événement Savonnerie des Monédières Démonstration Fabrication de savons Bar a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze