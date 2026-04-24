Bar

Savonnerie des Monédières Démonstration Fabrication de savons

Lieu dit Ceaux Bar Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03

Faire découvrir les secrets de la fabrication artisanale du savon par saponification à froid .

Lieu dit Ceaux Bar 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 07 45 06 emilie@savonneriedesmonedieres.fr

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English : Savonnerie des Monédières Démonstration Fabrication de savons

L’événement Savonnerie des Monédières Démonstration Fabrication de savons Bar a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze