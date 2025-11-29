SAVONNETTE BAR DES ARTISTES La Roche-sur-Yon

SAVONNETTE Samedi 29 novembre, 22h00 BAR DES ARTISTES Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T22:00:00 – 2025-11-29T23:59:00

Fin : 2025-11-29T22:00:00 – 2025-11-29T23:59:00

Savonnette transforme chaque set en un moment de partage où la musique unit les foules.

Un set évolutif, du disco groovy aux rythmes hypnotiques, de l’acid à la techno jusqu’à la trance.Un voyage intense, porté par le groove et des mélodies captivantes.

BAR DES ARTISTES 4 place de la Résistance, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Disco groovy Acid