Savons et eau de parfum – Chez Tatie Granville, 17 mai 2025 10:45, Granville.

Manche

Savons et eau de parfum Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-05-17 10:45:00

fin : 2025-05-17 12:15:00

2025-05-17

Durant cet atelier, tu fabriqueras un savon et de l’eau de parfum. Tu testeras aussi ton odorat !

A partir de 3 ans.

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Savons et eau de parfum

In this workshop, you’ll make soap and eau de parfum. You’ll also be able to test your sense of smell!

Ages 3 and up.

Online booking: www.cheztatiegranville.com

German :

Während dieses Workshops wirst du Seife und Eau de Parfum herstellen. Du wirst auch deinen Geruchssinn testen!

Für Kinder ab 3 Jahren.

Online-Reservierung: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

In questo laboratorio realizzerete sapone e eau de parfum. Potrete anche mettere alla prova il vostro olfatto!

Per bambini dai 3 anni in su.

Prenotazione online: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

En este taller elaborarás jabón y agua de perfume. También podrás poner a prueba tu olfato

Para niños a partir de 3 años.

Reserva en línea: www.cheztatiegranville.com

