Savourez la diversité La Traverse Bergerac Bergerac
Savourez la diversité La Traverse Bergerac Bergerac jeudi 7 mai 2026.
Bergerac
Savourez la diversité
La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
La Traverse, Bergerac À partir de 17h30 marché de producteurs et d’artisans 19h banquet interculturel réunissant des habitants venus d’horizons variés d’Europe, du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et d’ailleurs autour de plats et de saveurs de leurs pays d’origine. Un moment de partage ouvert à toutes et tous. Participation 5 € pour l’ensemble du repas Merci d’apporter vos assiettes et couverts.
Organisé par l’association ALMA GAMA en partenariat avec La Traverse. .
La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine almagama@gmail.com
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English : Savourez la diversité
L’événement Savourez la diversité Bergerac a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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