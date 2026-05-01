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Savourez la diversité La Traverse Bergerac Bergerac

Savourez la diversité La Traverse Bergerac Bergerac

Savourez la diversité La Traverse Bergerac Bergerac jeudi 7 mai 2026.

Lieu : La Traverse Bergerac

Adresse : 2 Rue Jean Nicot

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Bergerac

Savourez la diversité

La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:30:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

La Traverse, Bergerac À partir de 17h30 marché de producteurs et d’artisans 19h banquet interculturel réunissant des habitants venus d’horizons variés d’Europe, du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et d’ailleurs autour de plats et de saveurs de leurs pays d’origine. Un moment de partage ouvert à toutes et tous. Participation 5 € pour l’ensemble du repas Merci d’apporter vos assiettes et couverts.
Organisé par l’association ALMA GAMA en partenariat avec La Traverse.   .

La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   almagama@gmail.com

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English : Savourez la diversité

L’événement Savourez la diversité Bergerac a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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