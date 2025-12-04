SAWATA par Nadéeya (Cie aKôT) / GRIOT – ACTE 1 : FO LION par Dexter (Cie ART-TRACK) La Place Paris

SAWATA

SAWATA est un solo chorégraphique né d’une expérience intime : la perte de deux êtres chers, transformée en quête de résilience et de reconnexion aux racines ancestrales. Inspirée par la fusion de SAWA (Peuple de l’Eau, ethnie camerounaise de la chorégraphe) et WATA (“l’eau” en pidgin), la pièce explore la puissance symbolique de l’eau fluide, infinie, indomptable comme guide et mémoire. Entre House Dance et danses traditionnelles panafricaines, la chorégraphe transforme la perte en mouvement et le souvenir en pulsation vivante. SAWATA devient une traversée poétique, une ode aux absents et à la vie, où le corps dialogue avec l’invisible, raconte, guérit et réinvente.

NADÉEYA

Née au Cameroun, Nadéeya GK (Nadia Gabrieli Kalati) est une artiste chorégraphique pluridisciplinaire dont l’ancrage africain nourrit une trajectoire internationale. Porteuse de la mémoire bantoue (SAWA) et des énergies rituelles, elle mêle héritages africains, house dance et krump dans une écriture singulière. Formée auprès de Ousmane “Baba” Sy et diplômée de l’École des Sables, elle développe une danse dans laquelle chaque geste devient mémoire et guérison. Membre du collectif féminin Paradox-sal, elle s’est produite de New York à Paris, de Dakar à Lyon, et a collaboré avec Bintou Dembélé, Qudus Onikeku, Blick Bassy, Manu Dibango et Angélique Kidjo. Fondatrice de la compagnie aKôT, elle crée SAWATA, son premier solo chorégraphique; une traversée entre mémoire, spiritualité et renaissance.

GRIOT – ACT 1 : FO LION

Avec ce spectacle Dexter se penche sur la thématique des griots, ces conteurs et gardiens de la culture orale et de la mémoire ancestrale en Afrique de l’ouest. Le spectacle se veut comme un dialogue entre la voix d’un griot, le danseur et la création musicale de Julien Villa et Mozarf. La culture orale est alors questionnée comme seule source fiable garante de l’identité d’un peuple. Au travers de la gestuelle unique de Dexter à la croisée du Krump, de danses traditionnelles africaines et inspirée des gestuelles des lutteurs sénégalais, le spectacle se vit comme un rite initiatique où les artistes deviennent les nouveaux griots.

DEXTER

Originaire du Libéria, Pierre-Claver Belleka aka Dexter découvre le Krump en 2006 et développe une gestuelle singulière qui mêle spiritualité et expérimentation. Formé au Sénégal au sein du programme Sunu Street, il cofonde la Compagnie La Mer Noire, lauréate du Prix Hip Hop Games 2015, avec laquelle il crée Gaou (2017) et Lowela (2021). Présent sur les différentes scènes internationales, il collabore avec Guinness et H&M, et remporte l’International Illest Battle en 2022. Interprète pour la Compagnie Pietragalla-Derouault et co-chorégraphe de Blind avec Hendrickx Ntela, Dexter est aujourd’hui une figure majeure du Hip Hop sénégalais et européen, reconnu pour ses workshops et jurys à travers le monde.

EN CORPS !

Créé en 2021 par La Place, l’événement En Corps ! met à l’honneur la danse et la création chorégraphique. À travers performances, spectacles, battles, workshops, expositions et conférences, le festival célèbre la richesse et la diversité des danses hip-hop.

Le 4 décembre à La Place, deux artistes majeurs de la scène hip-hop contemporaine présentent leurs créations : SAWATA de Nadéeya, un solo entre House Dance et danses panafricaines sur la mémoire, la résilience et la puissance de l’eau, et Fo Lion de Dexter, un dialogue entre Krump, danses africaines et musique live autour de la figure du griot, gardien de la parole et de l’identité.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h30 à 22h00

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

