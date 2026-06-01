Vermand

Sax’Asine Répétition publique

2 Rue de la Chaussée Romaine Vermand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Vendredi 19 juin, plongez dans les coulisses d’un ensemble de saxophones au répertoire jazz, pop et latino !

Sax’Aisne vous invite à assister à une répétition publique de 20h à 22h à l’école de musique intercommunale (Musée du Vermandois).

Entrée libre et gratuite !

2 Rue de la chaussée Romaine, 02490

Plus d’information au 06 12 34 38 31 ou par mail à leblancfrancois@wanadoo.fr

Vendredi 19 juin, plongez dans les coulisses d’un ensemble de saxophones au répertoire jazz, pop et latino !

Sax’Aisne vous invite à assister à une répétition publique de 20h à 22h à l’école de musique intercommunale (Musée du Vermandois).

Entrée libre et gratuite !

2 Rue de la chaussée Romaine, 02490

Plus d’information au 06 12 34 38 31 ou par mail à leblancfrancois@wanadoo.fr .

2 Rue de la Chaussée Romaine Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 12 34 38 31 leblancfrancois@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday, June 19, get a behind-the-scenes look at a saxophone ensemble performing jazz, pop, and Latin music!

Sax’Aisne invites you to attend a public rehearsal from 8:00 PM to 10:00 PM at the Intercommunal Music School (Musée du Vermandois).

Free admission!

2 Rue de la Chaussée Romaine, 02490

For more information, call 06 12 34 38 31 or email leblancfrancois@wanadoo.fr

L’événement Sax’Asine Répétition publique Vermand a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Saint-Quentinois