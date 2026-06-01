Sax’Asine Répétition publique Vermand
Sax’Asine Répétition publique Vermand vendredi 19 juin 2026.
Vermand
Sax’Asine Répétition publique
2 Rue de la Chaussée Romaine Vermand Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Vendredi 19 juin, plongez dans les coulisses d’un ensemble de saxophones au répertoire jazz, pop et latino !
Sax’Aisne vous invite à assister à une répétition publique de 20h à 22h à l’école de musique intercommunale (Musée du Vermandois).
Entrée libre et gratuite !
2 Rue de la chaussée Romaine, 02490
Plus d’information au 06 12 34 38 31 ou par mail à leblancfrancois@wanadoo.fr
Vendredi 19 juin, plongez dans les coulisses d’un ensemble de saxophones au répertoire jazz, pop et latino !
Sax’Aisne vous invite à assister à une répétition publique de 20h à 22h à l’école de musique intercommunale (Musée du Vermandois).
Entrée libre et gratuite !
2 Rue de la chaussée Romaine, 02490
Plus d’information au 06 12 34 38 31 ou par mail à leblancfrancois@wanadoo.fr .
2 Rue de la Chaussée Romaine Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 12 34 38 31 leblancfrancois@wanadoo.fr
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English :
On Friday, June 19, get a behind-the-scenes look at a saxophone ensemble performing jazz, pop, and Latin music!
Sax’Aisne invites you to attend a public rehearsal from 8:00 PM to 10:00 PM at the Intercommunal Music School (Musée du Vermandois).
Free admission!
2 Rue de la Chaussée Romaine, 02490
For more information, call 06 12 34 38 31 or email leblancfrancois@wanadoo.fr
L’événement Sax’Asine Répétition publique Vermand a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Saint-Quentinois