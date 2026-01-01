Saxo & Beats Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux
Saxo & Beats Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux vendredi 16 janvier 2026.
Saxo & Beats
Chemin des Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-16 19:30:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Pour la première fois au Casino, laissez-vous emporter par un duo explosif
– DJ Andersen aux platines
– Dav Sax, au saxophone
Programme de la soirée
19h30 dîner au restaurant ; 22h soirée dansante gratuite et ouverte à tous, avec piste de danse et bar
Une soirée unique et électrisante jusqu’à 2h du matin à ne surtout pas manquer ! .
Chemin des Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90
English : Saxo & Beats
