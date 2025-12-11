Saxo live

21 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Une soirée musicale unique vous attend Rwan (@rwansax) vous proposera des reprises modernes et des grands classiques revisités au saxophone, pour accompagner votre repas dans une ambiance élégante et chaleureuse.

En plus de la carte, découvrez notre menu spécial, imaginé pour l’occasion

– Amuses-bouche

– Foie gras au champagne, pain d’épices, confit d’oignon & chutney de mangue

– Suprême de volaille rôti, jus au romarin, purée truffée

– Flan vanille-tonka, coulis caramel beurre salé .

21 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 01 63 hotel.central.oloron@gmail.com

English : Saxo live

L’événement Saxo live Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn