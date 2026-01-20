Saxogen Music au Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas
Saxogen Music au Bouill’O de Troy
Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas Aube
Tarif : – – Eur
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Un saxophone vibrant, une présence scénique intense et une ambiance chic pour un moment festif et élégant.
Réservation conseillée pour profiter pleinement de cette soirée musicale inoubliable. .
Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 79 71 34 contact@bouillodetroy.fr
