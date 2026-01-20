Saxogen Music au Bouill’O de Troy

Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Un saxophone vibrant, une présence scénique intense et une ambiance chic pour un moment festif et élégant.



Réservation conseillée pour profiter pleinement de cette soirée musicale inoubliable. .

Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 79 71 34 contact@bouillodetroy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Saxogen Music au Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne