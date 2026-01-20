Saxogen Music au Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas

Saxogen Music au Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas samedi 21 février 2026.

Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : – – Eur

Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21

2026-02-21

Un saxophone vibrant, une présence scénique intense et une ambiance chic pour un moment festif et élégant.

Réservation conseillée pour profiter pleinement de cette soirée musicale inoubliable.   .

Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 79 71 34  contact@bouillodetroy.fr

