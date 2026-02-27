Saxon : Castles & Eagles Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-15 20:00 –

Gratuit : non 52 € à 63 € 52 € à 63 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/SAXON-21001 Tout public

Concerts Saxon – « Castles & Eagles Tour » – accompagné de Sortilège en special guest :Saxon interprétera l’intégralité de l’album « Wheels Of Steel « , histoire de fêter avec le public français les 45 ans de ce disque emblématique. Un album-clé qui, outre sa fameuse chanson titre, contient des classiques intemporels tels que : « 747 (Strangers in the night) », « Motorcycle Man », « Machine Gun », mais aussi des morceaux rarement joués sur scène comme « Stand up and be counted », « freeway mad », « See the Light shining », « Street fighting Gang » ou « Suzie Hold on ». Une raison supplémentaire pour tous les amateurs de hard rock de venir assister à ces concerts uniques. + en 1ère partie : Overdrivers Concert initialement prévu le 12 septembre 2025 et finalement reporté au 15 mai 2026. Les billets achetés pour la première date restent valables.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

