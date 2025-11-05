Saxophone et Tuba Rencontre entre cousins

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Le saxophone et le tuba, instruments inventés par Adolphe Sax au XIXème siècle, se retrouvent pour un projet autour de Nicolas Prost, saxophoniste et compositeur.

Du débutant aux étudiants confirmés, un grand ensemble de classes sera préparé et dirigé par l’artiste invité lors d’un concert de restitution.

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

The saxophone and tuba, instruments invented by Adolphe Sax in the 19th century, come together for a project featuring saxophonist and composer Nicolas Prost.

From beginners to advanced students, a large ensemble of classes will be prepared and conducted by the guest artist at a final concert.

German :

Saxophon und Tuba, Instrumente, die von Adolphe Sax im 19. Jahrhundert erfunden wurden, treffen sich für ein Projekt rund um den Saxophonisten und Komponisten Nicolas Prost.

Vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Studenten wird ein großes Klassenensemble vorbereitet und vom Gastkünstler bei einem Rückgabekonzert geleitet.

Italiano :

Il sassofono e la tuba, strumenti inventati da Adolphe Sax nel XIX secolo, si uniscono in un progetto basato sul sassofonista e compositore Nicolas Prost.

Dai principianti agli studenti avanzati, un nutrito gruppo di classi sarà preparato e condotto dall’artista ospite in un concerto finale.

Espanol :

El saxofón y la tuba, instrumentos inventados por Adolphe Sax en el siglo XIX, se unen en un proyecto en torno al saxofonista y compositor Nicolas Prost.

Desde principiantes hasta estudiantes avanzados, se preparará un amplio grupo de clases que serán dirigidas por el artista invitado en un concierto final.

L’événement Saxophone et Tuba Rencontre entre cousins Amiens a été mis à jour le 2025-11-05 par OT D’AMIENS